Voos da TAP e da easyJet de e para a Madeira programados para hoje dados como cancelados

Quatro voos que contavam na já reduzida programação de hoje na página da ANA Aeroportos relativos ao movimento ‘oficial’ previsto para o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, foram cancelados (até às 15 horas). O cancelamento afecta uma chegada e três partidas. A chegada dada como cancelada é o último voo da TAP, agendado para o final da tarde, proveniente de Lisboa. Oficialmente canceladas estão também três partidas. Uma relacionada com o regresso do voo em questão, que acresce agora também as partidas da Madeira de dois voos da easyJet. O voo do meio da tarde programado para Londres e ao final da tarde para Lisboa.

Recorde-se que a easyJet anunciou esta quarta-feira a reprogramação de voos de e para a Madeira, dando conta de um plano dos voos de posicionamento para repatriamento de turistas, de acordo com informação transmitida pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Para hoje foram anunciados seis movimentos, um de chegada (Lisboa) e cinco de partida (Londres/Gatwick 2, Bristol, Berlim e Lisboa).