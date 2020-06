VIP Showroom da Hertz decorre até 22 de Junho em Santa Cruz

Arrancou ontem em Santa Cruz, junto ao Aeroporto, uma nova edição do VIP Showroom, com mais de 60 carros usados de variadas marcas.

A iniciativa decorre até ao dia 22, próxima segunda-feira, na loja Hertz, mediante marcação prévia.

Com o selo ‘Clean & Safe’, a Hertz Carros Usados cumpre todas as medidas de prevenção necessárias e fará o atendimento apenas a quem fizer a sua marcação, sendo permitida a presença de apenas uma pessoa e seu acompanhante no interior da loja.

Todos os vendedores cumprirão as medidas de protecção individual e distanciamento social impostas, reforçando o processo de limpeza e desinfecção de todas as viaturas para venda.

Para além dos 2 anos de garantia, da possibilidade de test-drive e retomas, será aplicado um desconto de 500€ em todas as viaturas, das quais se destacam modelos que promovem uma condução em grande estilo, como o BMW 520d Touring e o Mercedes GLC, para além de outros modelos como o Renault Captur, Nissan Qashqai, Mini One D, Jeep Compass, Fiat 500 e BMW i3, entre outros.

A Hertz Carros Usados continua a manter-se à distância de um clique, através da Internet.