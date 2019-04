Vinhos ‘Terras do Avô’ concretizam parceria com a ‘Wine School’

A empresa madeirense ‘Duarte Caldeira e Filhos - Seixal Wines, Lda’, que produz os vinhos e espumante ‘Terras do Avô’, estabeleceu um protocolo de parceria com a ‘Wine School’ da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Politécnico do Porto, que lhe permite colaborar em várias acções durante o período escolar, com o objectivo de divulgar os vinhos de mesa madeirenses junto dos alunos, futuros profissionais da restauração e da hotelaria no norte do País, logo potenciais ‘vendedores’ de vinhos.

A primeira acção decorre esta tarde no Porto e consiste numa apresentação de espumantes harmonizados com chocolates. O tema da harmonização é escolhido pela escola que também dá cursos para ‘wine lovers’, sejam eles consumidores experimentados ou turistas curiosos, e assim ajuda na divulgação dos vinhos tranquilos ou de mesa da Madeira.

“Com esta parceria temos como objectivo lançar uma sementinha nos alunos da escola, os futuros profissionais do canal Horeca. Tenho a certeza que irá trazer resultados a curto e médio prazo. Para os wine lovers, pessoas que gostam de vinhos e por isso tendencialmente procuram produtos diferentes, e também lá tiram cursos, apostamos na divulgação de vinhos que lhes são desconhecidos, até porque a própria escola apresenta uma lista dos locais onde estão disponíveis para venda os produtos com quem fazem parceria”, refere ao DIÁRIO a responsável pela marca madeirense, Sofia Caldeira.