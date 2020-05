O portfólio de vinhos da JMV Madeira acaba de ser enriquecido com algumas das inovadoras referências da marca Mateus Nicolau de Almeida, da região do Douro, que passam a estar disponíveis no arquipélago da Madeira.

Desta forma, a distribuidora JMV Madeira passa a comercializar agora quatro referências de duas gamas distintas: a Trans Douro Express, que procura expressar as características climáticas de cada uma das sub-regiões do Douro (Cima Corgo e Douro Superior) e a Eremitas, composta por vinhos brancos de parcela que se distinguem por diferentes características de solo de origem (Paulo de Tebas, típico de um solo pouco profundo e muito pedregoso, e Amon de Kelia, vindo de um solo medianamente profundo com uma microfalha de quartzo a atravessar a parcela).

Para Gilberto Silva, director de Vendas da JMV Madeira, “a entrada dos vinhos de Mateus Nicolau de Almeida no portfólio da JMV é extremamente enriquecedora, completando o seu portfólio de excelência já existente. O Douro é uma região de família, de conhecimento que passa de geração em geração e estes vinhos são um reflexo evidente da inovação”.

Mateus é a quinta geração da família Nicolau de Almeida a produzir vinho na região do Douro. Em conjunto com a sua mulher, Teresa Ameztoy, trabalha numa adega denominada Adega do Sável (Alosa Alosa), nome do peixe que percorria o rio Douro desde o Oceano Atlântico, realidade distante da atual devido à construção das barragens. Nesta adega subterrânea, cavada no xisto e com uma estética invulgar, são apresentadas diferentes abordagens à vinha e ao vinho, cuja base é a agricultura biológica e biodinâmica, o que resulta em projectos inovadores.

Sobre JMV – José Maria Vieira S.A.

Com mais de 50 anos de experiência e paixão pelo trabalho a JMV, José Maria Vieira S.A., tem vindo a ser escolhida por marcas nacionais e internacionais de grande relevo para fazer chegar os seus néctares aos consumidores.

A aposta no serviço, a solidez económica e a experiência internacional são o garante da preferência de produtores de vinho e espirituosos de excelência. A JMV integra inúmeros recursos físicos e humanos, assegurando uma forte proximidade aos clientes em todo o continente e nas ilhas e garantindo elevados níveis de satisfação. Mas importante é também a solidez do grupo económico que integra – totalmente português e familiar.

A dimensão no mercado nacional é acompanhada pelo crescimento internacional: a actual presença directa do Grupo em Portugal, Espanha, Canadá e Estados Unidos da América, bem como a presença dos seus produtos em cerca de 60 mercados externos acumulou uma experiência que gera segurança aos parceiros e é um activo fundamental para os bons resultados obtidos.