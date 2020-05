Numa nota hoje dirigida à imprensa, os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal do Funchal reiteram a sua preocupação relativamente aos funcionários da Empresa Municipal Frente MarFunchal, num processo que, conforme sublinham, “já sofreu vários avanços e recuos e é pleno de contradições”.

Uma reacção que surge na sequência do anúncio feito, nesta quinta-feira, dia 7 de Maio, pelo executivo municipal, de que a empresa entraria em lay-off, “uma solução desde sempre recusada pela Câmara Municipal que, agora, se afigura como certa, isto depois do presidente da Câmara ter afirmado, publicamente e aquando do anúncio da dissolução, que os trabalhadores seriam integrados nos quadros da autarquia”.

Para os social-democratas esta decisão revela “falta de verdade e seriedade mas, também, a incapacidade do município em lidar com o problema”.

O PSD lembra que os funcionários municipais “já enfrentaram salários em atraso, anúncios e desmentidos de falências que depois tiveram o desfecho conhecido e continuam, infelizmente, sem nenhuma garantia quanto ao futuro, já que a integração prometida nos quadros da autarquia não passou de propaganda política, até agora”. Atitude que classificam de “inaceitável”.

Os vereadores ‘laranja’ vão mais longe e afirmam que “foi preciso chegar uma vereação socialista a um município da Região para que existissem funcionários públicos, neste caso municipais, em regime de lay-off”, alertando para a necessidade urgente deste assunto ser tratado “de uma vez por todas, de forma responsável, honesta e objectiva”.

“É essencial que, de uma vez por todas, esta situação venha a ser clarificada e que se encontrem soluções de estabilidade quanto a estes profissionais”, frisam os vereadores do PSD, apelando a que a Câmara Municipal do Funchal “assuma, de vez, as suas responsabilidades”.