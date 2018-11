Ventos a 62 quilómetros por hora e ondas até cinco metros na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal acaba de enviar um comunicado às redacções com um aviso de mau tempo (sinal 6), para o arquipélago da Madeira, por via dos últimos dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 18h09.

A este aviso de mau tempo acresce um alerta para vento forte (sinal 7), com a força do mesmo a poder ir dos 51 aos 62 quilómetros por hora, de qualquer direcção.

Quanto à agitação marítima, o aviso é amarelo para a Costa Norte e Porto Santo, com as ondas a poderem chegar aos cinco metros, até às 18 horas desta quinta-feira.

Relativamente à precipitação nas Regiões Montanhosas, o aviso é também amarelo, com período de chuva e aguaceiros, por vezes fortes, até às 3 horas da madrugada desta quinta-feira.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo”, anuncia a Capitania.

Vento: Bonançoso a moderado, tornando-se gradualmente fresco a muito fresco, por vezes forte durante a noite e início da manhã, aumentando para muito fresco a forte a partir do inicio da tarde.

Visibilidade: Boa a moderada, tornando-se temporariamente moderada a fraca, por vezes má, durante a noite e início da manhã.

Ondulação Costa Norte: Ondas Noroeste de 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente de 3,5 a 4,5 metros.

Ondulação Costa Sul: Ondas Sudoeste de 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.

A situação geral do estado do tempo relativamente ao vento e mar, para a orla marítima, vigora até às 18 horas desta quinta-feira.