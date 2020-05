Vento soprou acima dos 100 km/h na zona alta do Funchal

O vento forte durante a madrugada nas terras altas chegou a atingir valores de aviso amarelo ao ultrapassar os 100 km/h na parte alta do Funchal. O valor extremo das rajadas foi 101 km/h e foi registado na estação meteorológica do IPMA no Pico Alto pelas 04 horas da manhã.

Nos extremos da Madeira, os valores mais significativos foram registados nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça (83 km/h) e em Santa Cruz/Aeroporto (79 km/h).

Recorde-se que o IPMA avançou com a previsão de vento soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, e sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 75 km/h até ao fim da manhã.