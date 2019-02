Vento abranda no Aeroporto da Madeira permitindo a primeira aterragem depois de mais de 9 horas interdito

Depois de mais de 9 horas condicionado para aterragens devido ao vento forte que se fez sentir praticamente durante todo o dia, acabam de pousar no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo dois aviões. Ambos da Condor que tinha divergido para Porto Santo. O mais curioso é o facto das duas aeronaves terem descolado da ‘ilha dourada’ com a indicação que se dirigiam para as Canárias, mas acabaram por vir directamente para a Madeira, concretizando a aterragem à primeira tentativa.

O mesmo já não aconteceu com o avião da easyJet proveniente de Londres que tinha chegada prevista para as 18 horas. Ao aproximar-se da Madeira a aeronave deu meia volta e segue agora para o território continental. Provavelmente para Lisboa ou Faro.

A confirmar-se o previsível cancelamento desta ligação, ao todo serão 16 os voos, chegadas e partidas que hoje são cancelados no Aeroporto da Madeira, acrescidos de outros 9 voos divergidos. O penúltimo a ser ‘desviado’ da Madeira foi o ATR da Binter que vinha de Canárias e foi obrigado a ‘ir mais cedo’ para Porto Santo, juntando-se então a outras seis aeronaves que permaneciam estacionadas naquele aeroporto.

Recorde-se que o aviso amarelo para o vento com rajadas até 75/80 km/h do quadrante Sul expirou às 18 horas.