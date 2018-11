VENECOM realiza entrevistas de emprego para trabalhos a serem desempenhados nas zonas do Algarve, Alentejo e Leiria

A VENECOM - Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira, dando continuidade as propostas de emprego apresentadas pela empresa ‘RCC- Portugal, Trabalho Temporário’, promove nos dias 15 e 16 de Novembro, entrevistas de emprego para os trabalhos de serralheiro, electricista, motorista de ligeiros, motorista de pesados, empregadas de limpeza, jardineiros, preparador de encomendas, caseiros, entre outros, para as zonas do Algarve, Alentejo e Leiria.

Os interessados poderão dirigir-se à sala de conferências do Instituto de Emprego da Madeira das 10 horas às 12h30 e das 14 às 17 horas, do dia 15 Novembro, e das 9 horas às 12h30, do dia 16 de Novembro, trazendo consigo o seu curriculum vitae.

Como foi avançado pela ‘RCC- Portugal, Trabalho Temporário, na conferência de apresentação promovida em Setembro, os trabalhadores seleccionados terão direito a uma passagem de ida e volta, ao salário correspondente ao trabalho a desempenhar, ao subsídio de refeição e a residência.