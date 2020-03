Vendas de alojamentos familiares na Madeira bate recorde de uma década

O sector do imobiliário teve em 2019 mais um ano de muitas vendas, consolidando o quinto ano em crescimento no número de alojamentos familiares vendidos e seis anos em crescimento no valor dos mesmos. O ano passado foi, aliás, o período de maior fulgor no ramo desde 2009, segundo os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira, divulgados esta segunda-feira.

Assim, segundo a DREM, “no ano de 2019, transaccionaram-se 3.171 alojamentos na RAM, o que representa um aumento de 5,9% face ao ano precedente. De referir que aquele valor é o mais elevado da série disponível, que tem início em 2009”, frisa.

“Do total de alojamentos vendidos, 2.507 diziam respeito a alojamentos existentes, sendo os restantes 664 alojamentos novos. De referir que os dois segmentos tiveram uma variação positiva, face a 2018: nos existentes verificou-se um aumento de 6,4% e nos alojamentos novos de 4,2%”, sendo assim de notar o acentuar do maior peso das vendas de alojamentos existentes, numa tendência que se inverteu no pico da anterior crise, precisamente em 2012.

Já “o valor dos alojamentos transaccionados no ano em referência ascendeu aos 421,3 milhões de euros, +6,5% que no ano anterior”, aponta a DREM. “Também neste caso se está perante um máximo da série, pois o anterior máximo (395,6 milhões de euros), referente ao ano de 2018, foi superado”.

Nos alojamentos novos, “o valor das vendas ultrapassou os 110,6 milhões de euros enquanto o relativo aos alojamentos existentes atingiu os 310,7 milhões de euros. Face ao ano de 2018, isto representou aumentos de 7,0% e 6,3%, respectivamente. Estes números são também máximos da série”, acrescentou.

No conjunto do País, “foram transaccionados 181,5 mil alojamentos em 2019, significando um aumento de 1,6% face ao ano precedente. Estas transacções geraram 25,6 mil milhões de euros, +6,3% que em 2018”, dá conta do panorama em Portugal.

Para fechar, uma análise ao trimestre. “Na RAM e no 4.º trimestre de 2019, registaram-se 852 transacções de habitações, +4,3% do que no trimestre homólogo e +8,7% que no trimestre anterior. Por sua vez, o valor dos alojamentos transaccionados fixou-se nos 116,5 milhões de euros, crescendo 8,9% face ao trimestre homólogo e 12,6% em relação ao trimestre precedente”.

Este foi, aliás, o melhor trimestre em número e valor desde o 1.º trimestre de 2009, no início da série. Ou seja, um máximo de 44 trimestres. Assim, 2019 terminou em grande para este sector, que normalmente é sempre um dos primeiros a sentir o impacto das crises.