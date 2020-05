O gabinete do secretário regional de Economia acaba de anunciar que a venda de café em regime take-away encontra-se retomada na Região.

“Assim, o despacho que determinou a suspensão temporária da venda de café nos estabelecimentos de restauração e similares, deixou de produzir os seus efeitos após a cessação do estado emergencial”, informa a Secretaria Regional de Economia.

A decisão surge na sequência do fim do estado de emergência e levantamento das medidas de confinamento anunciadas pelo Governo Regional, em particular, no que se refere aos estabelecimentos comerciais, justifica a tutela.

O Governo Regional ressalva a retoma desta actividade deve “cumprir com as regras estabelecidas pelo decreto-lei que regulamenta o estado de calamidade”. Ou seja, “deve ser evitada a concentração de pessoas à porta dos estabelecimentos, mantendo-se as regras de distanciamento físico (mínimo 2 metros)”.

“Mantém-se, também, a interdição do consumo de café e de outros produtos à entrada dos estabelecimentos de restauração e similares”, acrescenta a nota da Secretaria.