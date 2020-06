Vencedores do concurso para logótipo e mascote do Departamento de Ambiente do Funchal receberam prémios

Idalina Perestrelo, vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, entregou hoje os prémios do concurso de ideias, no âmbito da Semana do Ambiente, para a criação de um logótipo e de uma mascote para o Departamento de Ambiente.

Idalina Perestrelo, na ocasião, parabenizou “os vencedores e todos os participantes, pela criatividade e arrojo. Este concurso foi idealizado para envolver a população e apelar a novas criações visuais contando com o contributo de todos para a identidade de um serviço camarário que é de todos e para todos”.

De acordo com a autarquia, o concurso contou com 49 participações sendo que os prémios, no valor de 500 euros para cada categoria, foram entregues a Avelino Nunes na categoria logótipo e a Helena Barbosa na categoria mascote.