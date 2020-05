Veleiro desde Vigo abrigado na Calheta

Uma avaria e para abastecimento são estas as razões que levaram a Capitania do Porto do Funchal a permitir a atracação no Porto de Recreio da Calheta, ao final da tarde deste domingo, de um veleiro proveniente de Vigo, Espanha.

Segundo informação da Polícia Marítima, o veleiro com três tripulantes (um português e dois espanhóis) comunicou ter sofrido uma avaria e necessitar de reabastecimento após longa travessia, daí ter sido dada a permissão, mesmo porque o mar está agitado. Aliás, até esta tarde vigorou um aviso de mau tempo no mar.

Ainda segundo a informação, vai ser apurada a dimensão da avaria para a sua reparação. Até lá, os tripulantes sabem que não podem pôr os pés em terra.

Desde meados de Março que a Madeira determinou que não é permitida a escala de qualquer navio que venha de fora, com excepção dos cargueiros para reabastecimento da Região.