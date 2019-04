Veja o vídeo de Pedro Coelho recebido na Câmara de Saint Helier em Jersey

O presidente do município de Câmara de Lobos acaba de dar entrada na Câmara Municipal de Saint Helier onde será recebido numa audiência por parte do seu homólogo, Simon Crowcroft, cumprindo aquele que é o seu último dia de vista à ilha britânica no Canal da Mancha.

Pedro Coelho faz-se acompanhar dos seus vereadores, Bruno Coelho e Vanesa Azevedo e ainda pelo Conselheiro das Comunidades Madeirenses, João Carlos Nunes. Nesta recepção o autarca assistirá a um concerto da banda filarmónica de Saint Helier.