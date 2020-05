O Bispo do Funchal celebra hoje, 12 de Maio, mais um aniversário.

Os 57 anos de D. Nuno Brás são comemorados numa altura em que o mundo se depara com um vírus mortal, obrigando as pessoas a um confinamento obrigatório. Mas nem isto parece atrapalhar os planos do chefe da igreja católica madeirense que começou o dia a celebrar uma eucaristia em homenagem aos enfermeiros que assinalam hoje o Dia Internacional do Enfermeiro.

Na altura os profissionais de saúde cantaram os parabéns a D. Nuno Brás, na entrada principal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com direito a bolo de aniversário.

A agenda de D. Nuno Brás neste dia de festa, em que agradece a Deus pelo dom da vida, contempla ainda uma celebração na Paróquia de Fátima por ocasião do 13 de Maio.

Segundo o padre Marcos Gonçalves, responsável pelo gabinete de informação da Diocese do Funchal, o aniversário de D. Nuno Brás é celebrado “ao telefone, agradecendo tantas mensagens de felicitações”, sendo este o dia de “dar graças” pelo dom da vida.