A Junta de Freguesia da Ribeira Brava deu por terminadas as obras de recuperação de veredas, num total de mais de seis quilómetros, no sítio da Furna. Além disso, construiu um novo ponto de encontro para locais e visitantes, um miradouro com churrasqueira e uma pequena capela, onde está São Bento, padroeiro local, e uma Nossa Senhora de Fátima, ambos oferecidos pela população local.