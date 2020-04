De acordo com os dados hoje divulgados pelo INE, em Março de 2020, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM fixou-se em 1 138 euros/m2, tendo registado um acréscimo de 2,2% em relação ao mês precedente e de 7,5% face ao mesmo mês do ano anterior.

“Apesar de em Março já estarem em vigor medidas restritivas que condicionaram a actividade económica, os efeitos nesta variável não parecem ser significativos, o que também pode ser explicado pelo facto dos resultados de cada mês terem por base as avaliações bancárias efectuadas no mês de referência e nos dois meses anteriores, metodologia que permite diminuir o impacto das irregularidades na informação de base”, explica o Instituto Nacional de Estatística.

“Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 1 164 euros/m2, registando uma variação de +1,8% comparativamente a Fevereiro de 2020 e de +9,3% face ao mês homólogo”, revela o INE.

Já nas moradias, “este indicador situou-se nos 1 091 euros/m2, superior em 1,4% ao valor observado em Fevereiro de 2020 e em 6,2% face ao valor do período homólogo”.

A nível municipal, é de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Março de 2020, situou-se nos 1 324 euros/m2. “Apesar de inferior ao mês precedente em 0,1%, foi este município o único da RAM a superar o total regional (1 138 euros/m2), tendo nos apartamentos atingido os 1 407 euros/m2 e os 1 189 euros/m2 nas moradias, o que representou variações mensais de +0,6% e +0,3% e variações homólogas de +10,5% e +9,3%, respectivamente”, nota o INE.

Para além do Funchal, só ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33, conforme acima referido) os municípios de Santa Cruz e de Câmara de Lobos, que apresentaram valores de avaliação bancária de 979 euros/m2 e 950 euros/m2, respectivamente.

O município da zona leste da ilha da Madeira registou um crescimento em cadeia (face ao mês anterior) e homólogo positivo (de 0,9% e 5,4%, respetivamente), enquanto Câmara de Lobos observou uma evolução negativa (com uma queda em cadeia de 0,9% e uma redução homóloga de 2,6%).

O valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se em 1 110 euros/m2, menos 1 euro que no mês anterior.

A variação homóloga foi de +10,3%. Olhando para as 7 regiões NUTS 2 do país, os valores mais elevados foram observados no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa, ambas as regiões com o mesmo valor (1 483 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (1 138 euros/m2).