Vai faltar água nas freguesias de Santa Maria Maior e São Gonçalo

A Câmara Municipal do Funchal informa, através de comunicado, que será necessário fazer uma intervenção de urgência na rede de abastecimento de água do Caminho do Palheiro, com uma duração estimada de 4 horas.

Esra situação irá afectar o abastecimento de água nas seguintes ruas, das freguesias de Santa Maria Maior e São Gonçalo:

- Estrada da Camacha, da Autosil até ao Caminho dos Pretos;

- Estrada da Boa Nova, do Caminho dos Salões ao Miradouro da Quinta;

- Caminho da Fonte e Ladeira da Fonte;

- Sítio dos Salões;

- Sítio de São João Latrão, excepto a zona mais alta;

- Urbanização do Palheiro Golfe;

- Caminho do Terço, a partir do Reservatório para cima;

- Caminho do Meio, do Reservatório até ao Castanheiro;

- Caminho das Voltas, do nº 78 para cima.