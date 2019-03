Uso de tablets na sala de aula no próximo ano lectivo

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro recebeu hoje a cerimónia de entrega de Kits de Robótica e Programação a todas as escolas de 2.º e 3.º ciclos da Região Autónoma da Madeira. Uma oportunidade que serviu para Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, dizer que o uso de tablets na sala de aula poderá ser uma realidade no próximo ano lectivo, a partir do 5.º ano de escolaridade.

O governante revelou que esta medida está a ser estudada em conjunto com as escolas para saber se estas estão preparadas.

Jorge Carvalho referiu ainda que esta nova metodologia de trabalho seria também uma forma de aliviar o peso das mochilas.

Refira-se que hoje cada escola recebeu 1 Kit de Robótica e Programação para o desenvolvimento dos conceitos de programação, robótica e introdução à electrónica.