“Urge nova Revolta da Madeira contra os monopólios”

Num comunicado dirigido à imprensa, o Bloco de Esquerda aproveitou as comemorações da ‘Revolta da Madeira’ para criticar os “monopólios criados e alimentados por acção do Governo Regional do PSD”.

“O PSD quis reescrever a história da ‘Revolta da Madeira’, apresentando-se como seu herdeiro, na verdade o PSD é herdeiro dos protegidos da ditadura, contra a qual o Povo se levantou e que esmagou a Revolta”, reclama o comunicado assinado por Paulino Ascenção.

“A governação do PSD é contrária ao espírito da Revolta de 31, pois favorece os monopólios que agravam o custo de vida para o povo, em vez de os combater. Enquanto as novas famílias monopolistas (donas da Madeira) vêm o seu poderio crescer, o Povo vê as suas perspectivas de futuro na sua terra cada vez mais sombrias. As novas gerações voltam a emigrar, sem emprego. Estudos apontam que a Madeira pode perder uma terça parte da população dentro de 60 anos”, diz o BE.

Neste sentido, o Bloco defende que “uma nova ‘Revolta da Madeira’ é urgente, para inverter este rumo, combater os monopólios e dar esperança no futuro para todos na nossa terra”.