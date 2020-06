Universidade da Madeira vence Prémio Santander Uni Covid-19

A Universidade da Madeira (UMa) venceu a segunda fase do Prémio Santander Uni Covid-19, com um projecto que irá permitir oferecer aos pequenos proprietários de negócios do sector da restauração (primeiro, na Madeira, depois a nível nacional), uma plataforma tecnológica que lhes permita ter o seu menu on-line, que pode ser lido através de um código QR, para prevenir o contágio da covid-19 nos restaurantes.

Além da UMa, foram também vencedores o Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Superior Técnico e IADE - Universidade Europeia.

Com o lema ‘Tira as tuas ideias de quarentena’, este prémio foi uma das respostas do Banco Santander à situação de emergência provocada pela actual crise, de modo a realçar e apoiar as iniciativas com impacto social que os jovens universitários e outros membros da comunidade académica têm realizado neste contexto adverso.

As candidaturas continuam abertas para a terceira fase do prémio, até dia 8 de Junho, podendo ser feitas no site das Bolsas Santander. As candidaturas submetidas e não seleccionadas numa das fases continuarão válidas até ao último dia indicado.

Os prémios, nas três fases, terão um valor total de 30.000 euros.