O Gabinete da Reitoria da Universidade da Madeira divulgou, esta sexta-feira, 8 de Maio, uma adenda ao Plano de Contingência da UMa para o combate ao Coronavírus, no contexto da reabertura faseada das suas instalações.

A Administração e Comissão para a Prevenção Controlo Covid-19 da UMa, “no respeito pelas normas de segurança e distanciamento social recomendadas pelas Autoridades de Saúde”, propõe a definição de uma série de directrizes e recomendações que deverão ser adoptadas nesta fase de regresso às actividades presenciais na UMa, que poderá consultar na íntegra abaixo.

Com efeito, no próximo dia 18 de Maio, “poderão retomar a actividade unidades de investigação e laboratórios” da UMa, “respeitando todas as normas de segurança estabelecidas”.

A partir da mesma data, “poderão igualmente ter lugar aulas de unidades curriculares que não tenha sido possível leccionar à distância, nomeadamente aulas laboratoriais, eventualmente organizadas por turnos (se tal for necessário para conseguir o distanciamento requerido entre os participantes e demais normas de segurança aplicáveis)”, esclarece a Reitoria.

De ressalvar que “todas as unidades curriculares e suas componentes, que podem ser leccionadas em regime não presencial, continuarão a ser leccionadas desse modo até ao fim do semestre”.

Quanto aos exames e frequências presenciais, estes “só se iniciarão a partir de 8 de Junho, respeitando igualmente todas as normas de segurança estabelecidas”.