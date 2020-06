A Universidade da Madeira (UMa) vai realizar na próxima semana, entre os dias 22 e 26 de Junho, um conjunto de webinars (conferências online) para divulgação da oferta formativa e esclarecimento de dúvidas relativas ao acesso ao ensino superior.

A iniciativa denominada Universidade da Madeira ONLINE, terá dois turnos, o primeiro entre as 10h e as 12 horas e o segundo das 15h às 17 horas, e é dirigida aos candidatos à instituição madeirense e respetivos familiares, para que possam falar com os directores de cursos das Licenciaturas e dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais para esclarecer dúvidas e obter informação adicional.

Os participantes nos webinars terão também a oportunidade de ouvir testemunhos de antigos estudantes da UMa.

De acordo com a Universidade madeirense, esta foi a forma encontrada para contornar os constrangimentos causados pela actual situação epidemiológica e informar os candidatos com total segurança.

A iniciativa vai decorrer online, através da plataforma zoom/ colibri e a participação será gratuita e aberta a todos os interessados mediante inscrição prévia através do endereço https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=21zvRr7bJE6SsSdesroEW96dELsE4wJMjlHJnQ17wh1UQlVYMk1IU1dESlNOWEc2UU1ZSkpHRzZNTy4u

No próximo ano lectivo, a UMa vai abrir vagas em 20 licenciaturas e 13 CTeSP, nas áreas de Artes e Humanidades, de Ciências Excatas e da Engenharia, de Ciências Sociais, de Ciências da Vida, de Tecnologias e Gestão, e de Saúde.