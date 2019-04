UMa recebe conferência a democratização da educação pública a 12 de Abril

O projecto de democratização da educação pública vai estar em análise numa conferência, marcada para o dia 12 de abril, entre as 15h e as 16h30, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), ao Colégio dos Jesuítas.

A conferência ‘Sobre a Governação das Escolas’, que tem como orador Licínio Lima, Professor Catedrático da Universidade do Minho, parte de “uma grande insatisfação quanto aos processos e modelos democratização do governo das escolas”, explica a organização (o CIE-UMa).

A conferência dirige-se não só à comunidade académica, mas também a todo o público interessado na temática.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia online. Aos participantes será atribuído certificado.