UMa dá as boas vindas aos novos estudantes

A Universidade da Madeira vai realizar, ao longo da manhã do dia 13 de Setembro, um programa de acolhimento aos novos estudantes, que integra um conjunto diverso de actividades informativas e lúdicas. Esta iniciativa tem o objectivo de estabelecer, no ambiente universitário da academia madeirense, os primeiros contactos entre os novos alunos e os seus colegas e docentes.

As actividades terão início às 9 horas com o registo de participantes, na entrada do Campus da Penteada. Seguir-se-á, pelas 09h30, uma reunião com os respectivos presidentes das Faculdades/Escolas Superiores, Coordenadores de Departamento/Áreas Científicas, Directores de Curso, e docentes e estudantes dos Conselhos de Curso, seguida de uma visita ao Campus da Penteada.

A partir das 11 horas, o Reitor da UMa, José Carmo, receberá os novos alunos na Quinta de S. Roque, num momento de convívio e confraternização, onde será servido um lanche.

Está igualmente previsto um evento cultural, no dia 4 de Outubro, cujo convite abrange as famílias dos estudantes da UMa.