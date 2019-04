Um ex-ministro e o bastonário da Ordem dos Médicos entre as pessoas a ouvir na Comissão de Inquérito às listas de espera

Existe um ex-ministro e o actual bastonário da Ordem dos Médicos entre as pessoas que os deputados da Comissão de Inquérito às listas de Espera do SESARAM indicação para serem ouvidas na Assembleia. São indicações potestativas, o que faz com que sejam obrigatórias.

Os três deputados do PSD indicaram Pedro Ramos - secretário regional da Saúde, Regina Rodrigues - directora clínica do SESARAM e Tomásia Alves - presidente do Conselho de Administração do SESARAM; O CDS indicou Manuel Brito - primeiro secretário da Saúde do actual Governo Regional; O PS requereu a inquirição de Correia de Campos - ex-ministro da Saúde do PS e autor de um estudo sobre a área na Madeira; o JPP indicou Miguel Guimarães - bastonário da ordem dos Médicos e o PCP Herberto Jesus - presidente do IASAÚDE.

Mas os partido pretendiam ouvir outras pessoas, além das indicadas potestativamente. O CDS apresentou uma lista com os directores de serviço do SESARAM, a que acresceu Miguel Albuquerque, Rui Alves (coordenador de um estudo sobre listas de espera no SESARAM) e Duarte Nuno Dória. O PSD inviabilizou estas audições. Também o PS e o JPP haviam solicitado a inquirição a Duarte Nuno Dória.