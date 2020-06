A última noite de Primavera foi tropical em Santa Cruz, onde a temperatura mínima do ar durante toda a noite manteve-se sempre acima dos 20 graus centígrados. O valor mais baixo da temperatura na estação meteorológica localizada no Aeroporto da Madeira foram 20,2ºC e foi registado já depois do nascimento do sol (07h20min).

A apenas 1 décima de manter-se no valor de referência ‘tropical’ estiveram Funchal/Lido e Ponta do Sol/Lugar de Baixo, ambos registando mínimas de 19,9ºC.

Destaque também para o Porto Moniz, que ao longo da última semana tem sido das localidades mais quentes do Arquipélago da Madeira. Se durante a última madrugada a temperatura mínima foi de 19,7ºC, ontem durante o dia voltou a registar o valor mais alto da temperatura na Região, atingindo os 26,0ºC, o segundo valor mais alto na última semana neste extremo Noroeste da ilha, depois dos 26,4ºC no dia 15. Desde sábado passado, dia 13, até ontem, as temperaturas máximas no Porto Moniz ultrapassaram sempre os 25 graus, excepto na quinta-feira (24,2ºC).