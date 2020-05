Turismo é sector em destaque no Debate DIÁRIO de hoje

Como é habitual, no Debate DIÁRIO às quartas-feiras colocamos a questão ‘Vai ficar tudo bem no Turismo?’.

Desta feita convidamos guias-intérprete nacional, profissionais que acompanham turistas em viagens e visitas a locais de interesse turístico, prestando informações de carácter geral, histórico e cultural.

Filipa Caldeira, Isabel Faria e Roberto Loja juntam-se na nossa plataforma digital depois das 10h para uma conversa sobre o sector num dia em que a Comissão Europeia divulga as recomendações para a gradual retoma dos transportes e do turismo na União Europeia (UE), dado o levantamento das restrições aplicadas devido à covid-19, querendo assegurar medidas sanitárias e de segurança coordenadas.

Um debate que ocorre quando é conhecido uma nova versão ‘Covid Safe Tourism’, plano que revelamos em primeira mão no DIÁRIO a 22 de Abril último e que retomamos ontem na edição do DIÁRIO do Coronavírus onde estão reunidas todas as recomendações destinadas às actividades turísticas em tempo de pandemia na Madeira, está desde ontem acessível ao sector, de modo a que este possa de novo pronunciar-se sobre os passos a dar no período de retoma.