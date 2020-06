A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas deslocou-se, durante o dia de ontem, ao concelho da Ribeira Brava para acompanhar a obra do Túnel do Pedregal. Um investimento do Governo Regional, através da empresa Águas e Resíduos da Madeira - ARM, que irá beneficiar 9.038 agricultores e que resulta de um investimento de 20 milhões de euros.

Um dos objectivos passa por criar uma reserva de armazenamento de água de 40.000 m3 para minimizar os efeitos da falta de água para rega no período de Verão.

Susana Prada fez saber que após a conclusão deste investimento, será possível reduzir as elevadas perdas de água ao longo do troço crítico do canal que se encontra fortemente condicionado em virtude das constantes derrocadas.

“O lanço sul do canal do Norte foi escavado na rocha há muitos anos e está obviamente bastante degradado pondo em risco a segurança dos lavadeiros além de perder um caudal considerável” disse a governante. Esta obra vai assegurar o regular transporte e fornecimento de água para regadio agrícola, no eixo dos concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos.

A empreitada terá uma extensão de 5.405 metros e deverá estar concluída em 2021.