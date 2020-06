Túnel da Tabua reabriu esta quinta-feira na totalidade

O Túnel da Tabua reabriu totalmente ao trânsito na tarde desta quinta-feira, podendo os utilizadores circular sem condicionalismos.O túnel estava a ser alvo de obras com vista à sua reparação integral.

Este túnel ficou bastante danificado, após uma queda de pedras na estrutura, no dia 21 de Janeiro, “que provocou danos na estrutura de betão armado que servia de protecção à via, levando à rotura da abóbada e das armaduras”. “Seguiram-se trabalhos de saneamento da encosta, provocando a queda de maciços rochosos que se encontravam instáveis, remoção de blocos que ficaram depositados sobre a estrutura de proteção, substituição de luminárias danificadas e colocação de uma estrutura metálica de protecção provisória. A operação de reparação total da estrutura foi retomada em maio, após a conclusão do fabrico do molde e estrutura metálica de suporte à execução dos trabalhos necessários”, refere a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.