Treinador do Marítimo tem documento que o ‘livra’ da quarentena em hotel

O treinador do Marítimo, José Gomes, chegou esta tarde à Região, viajando num jacto privado, mas não foi para um hotel, com o objectivo de cumprir quarentena como acontece com os passageiros que chegam à Madeira, por ordem das autoridades.

“Estamos a acompanhar a situação. Há um documento que o treinador do Marítimo tem, que envolve razões sanitárias e de saúde, permitindo que ele possa fazer o seu confinamento, sem ser numa unidade hoteleira. Portanto foi uma decisão da autoridade de saúde, está tudo correcto”, elucidou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, durante a habitual conferência de imprensa diária, sobre a evolução da covid-19 na Madeira.