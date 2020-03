Trânsito volta a estar condicionado na segunda-feira devido ao transporte de eólicas

Na madrugada da próxima segunda-feira, dia 9 de Março, tem início uma nova etapa do transporte especial das componentes para os aerogeradores que estão a ser instalados no parque eólico do Alecrim-Urze, no Paul da Serra.

Esta nova fase consiste no transporte das pás dos aerogeradores entre a Ribeira Brava e o dito parque eólico, com início previsto para as 3 horas e chegada ao destino pelas 17 horas do dia 10 de Março.

“Pelas dimensões das peças a transportar e dos veículos mobilizados para esse feito”, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas (SREI), através da Direcção Regional de Estradas, alerta para os possíveis condicionamentos nas estradas regionais e vias concessionadas que fazem parte do trajecto destas operações.

Com efeito, será necessário proceder ao encerramento dos vários troços da Via Expresso, pelo que o tráfego será reencaminhado para a ER 222. Uma operação que será coordenada e supervisionada a todo o tempo pela PSP.

A SREI desculpa-se pelos “incontornáveis incómodos causados” e “apela à melhor compreensão dos automobilistas e público em geral”.

Tome nota dos tempos de passagem nas várias rotundas ao longo do trajecto:

Horário - Início pelas 3 horas do dia 9 de Março

- Passagem pela Rotunda da Ribeira Brava – Sul – 04h

- Passagem pela Rotunda da Tabua – 05h

- Passagem pela Rotunda da Ponta do Sol – 06h30

- Passagem pela Rotunda da Madalena do Mar (Bairro dos Pescadores) – 08h

Parqueamento na marginal da Madalena do Mar entre as 8h e as 9h30

- Passagem pela Rotunda da Madalena do Mar (Ribeira da Madalena do Mar) – 10h30

- Passagem pela Rotunda do Arco da Calheta – 11h30

- Passagem pela Rotunda da Calheta – 12h30

- Passagem pela Rotunda do Estreito da Calheta – 13h30

- Passagem pela Rotunda dos Prazeres – 15h30

- Passagem pela Rotunda do Ramo de Saída da VE (Prazeres) – 16h30

Pernoita

- Novo arranque pelas 06h (dia 10)

- Chegada ao Parque Eólico pelas 17h.