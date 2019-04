O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebeu, no dia 3 de Abril, o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, numa audiência de apresentação de cumprimentos.

No âmbito deste encontro, o Bispo do Funchal assinou o Livro de Honra da Assembleia Legislativa e, através de uma visita guiada, conheceu os principais espaços do edifício sede deste órgão legislativo.