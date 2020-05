A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que haverá interrupção do abastecimento de água potável, entre as 8h e as 14h, da próxima terça-feira, 5 de Maio, na freguesia de Água de Pena, no sítio da Queimada e Matur.

Esta interrupção decorre no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho de Machico, que visam diminuir as perdas de água na rede.