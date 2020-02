Tome nota da agenda desta sexta-feira, 28 de Fevereiro

- ‘Funk Together’ vai juntar esta sexta-feira, num só espectáculo, 20 músicos nacionais e regionais no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 21 horas

- Sala de Cinema da Escola Secundária Francisco Franco exibe, às 13h30, o filme ‘Lourdes Castro. Pelas Sombras’, da realizadora portuguesa Catarina Mourão.

- Fnac Madeira acolhe ‘showcase’ com o cantor João Luís Mendonça, a partir das 19 horas.

- ‘Música nos Museus’, no Museu A Cidade do Açúcar, às 19 horas, com Mariana Camacho.

- ‘Tapas & Wine’, no Iris Lounge & Music Bar, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

- Primeiro dia do I Encontro de Tunas Académicas em Machico. A iniciativa contará com a presença de seis tunas, sendo duas elas provenientes de Lisboa e Porto. Esta sexta-feira, às 21 horas, haverá uma serenata na Junta de Freguesia de Machico e no sábado um grande espectáculo no Fórum Machico, a partir das 20h30.

- Concerto Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos, às 21 horas, na Casa da Cultura de

Câmara de Lobos.

- O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o filme ‘Viagem a Itália’.

- O Espaço 116 promove um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ‘Ladrão de Casaca’, de Hitchcock.

- Noite ‘Brezat’, no espaço de diversão Living Room, com a selecção musical dos DJs Hernandez e Jester.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

- Festa ‘Power Girls’, no The Outlet Bar, na Rua das Fontes. Animação com DJs convidados.

- ‘Baile da Mulherada’, na Venda Velha, com a actuação do DJ Nélio Fabrício (residente no Café do Teatro).

- ‘Rumba Venezolana’ de Carnaval na Tasca do Bexiga, na Rua das Fontes.

- Festa de Carnaval ‘Take Off Especial Danças Latinas’, no Dubai Club, na Rua do Favila.

- Festa ‘Carnaval Electronic Experience’, no Sai de Baixo Alto Astral, com os DJs Rodrigo

Portugal, Kiko e Vítor Batista, e ainda percussão ao vivo com Carlos Sá.

- A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.