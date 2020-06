Tome nota da agenda desta sexta-feira, 19 de Junho

- O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, preside, às 10 horas, à Solene Eucaristia da Missa Crismal na Sé do Funchal. Nessa mesma eucaristia, a Diocese celebrará a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e o Dia Diocesano do Clero. Trata-se de um dia para renovar as promessas sacerdotais e um dia de oração, encontro e convívio entre todos os padres na Diocese do Funchal. O Bispo irá consagrar e benzer os óleos para os sacramentos do Baptismo, Crisma e Unção dos doentes que serão transportados para todas as paróquias pelos respectivos párocos.

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove às 10h30, em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, uma conferência de imprensa que terá como porta-voz o líder parlamentar Miguel Iglésias.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, a Casa do Povo de Santo António.

- A Câmara Municipal do Funchal apresenta às 12 horas, no Complexo Balnear da Barreirinha, a cerimónia anual do hastear da Bandeira Azul no Funchal, que inaugura, de forma simbólica, a época balnear no concelho. O Presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.