Tome nota da agenda desta quarta-feira, 24 de Junho

- O Sindicato dos Professores da Madeira realiza às 10 horas, um plenário sindical sobre ‘Reduções iguais para carreira igual – justiça para os professores do 1.º Ciclo e educadores de infância’, na Avenida Arriaga. Após o plenário, será entregue ao Secretário Jorge Carvalho uma proposta para que sejam aplicadas a estes dois sectores de educação e ensino as mesmas reduções dos restantes sectores, por idade e tempo de serviço.

- O Presidente do Governo Regional visita pelas 10 horas, uma exploração agrícola na freguesia da Ribeira Brava, com uma área total de 5.600 metros quadrados.

A empresária agrícola, uma jovem lusodescendente radicada na Região há seis anos, beneficiou de apoios do PRODERAM, através de três candidaturas, num total de 131.499,00 euros.

- Pelas 11h30, Miguel Albuquerque desloca-se ao Paul da Serra para ver as obras de recuperação da Levada do Monte Medonho. A empreitada visa a recuperação de 9,7 quilómetros de levada com origem nas imediações da Bica da Cana e término na zona alta da Tabua.

- Os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo reúnem-se às 14 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, apresenta, às 15 horas, o livro ‘Contrastes - Exercícios para braguinha’, da autoria de Daniel de Jesus. A sua apresentação ao público será feita através da plataforma Teams e da página de Facebook do Conservatório.