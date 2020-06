Tome nota da agenda desta quarta-feira, 17 de Junho

- A 17 de Junho, assinala-se o Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais.

- A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 9 horas, para debater, entre outros assuntos: o reforço do Serviço Regional de Saúde e a gratuitidade das creches (por proposta do PCP), o reforço das medidas de apoio e protecção social das famílias (proposto pelo PSD) e a criação de um suplemento remuneratório dos prestadores de apoio domiciliário (PS).

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 10h30, a Escola Secundária Francisco Franco, um dos estabelecimentos escolares que, na Região, estão abertos para aulas presenciais a alunos do 11º e 12º anos que se preparam para fazer exames.

- A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) realiza, pelas 14h30, uma sessão de apresentação, via Zoom, sobre o ‘ADAPTAR-RAM’, um mecanismo que visa apoiar projectos de Pequenas e Médias Empresas na adaptação dos seus estabelecimentos às novas condições de distanciamento físico e de higiene, no contexto da pandemia de covid-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes.

A sessão de apresentação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia aqui.

- CMF entrega prémios relativos aos torneios eSports – Campeonato Virtual Rali e Torneio FIFA20 Cidade do Funchal – que a autarquia promoveu durante o período de confinamento domiciliário, originado pela pandemia de covid-19. A cerimónia decorre, pelas 15 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, e conta com a presença do presidente Miguel Silva Gouveia.

- Pelas 15h30, a 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo ouve o presidente do conselho de administração da Horários do Funchal, em audição sobre as recentes assinaturas de contratos de aquisição de serviços de assessoria jurídica, resultantes da adjudicação por ajuste directo à Miranda & Associados - Sociedade de Advogados, SP, R.

- A Startup Madeira irá participar amanhã, dia 17 de Junho, pelas 16 horas, no roadshow digital intitulado ‘Investimento Local em Questões Globais’, organizado pela Casa do Impacto. Neste evento, serão abordadas questões globais concernentes aos ODS - Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, desde a Educação à Acção Climática. Inês Sequeira Diretora da Casa do Impacto, Carlos Soares Lopes, presidente da Startup Madeira, e Alberto Mojitar, fundador da The Equal Food, são os oradores convidados.