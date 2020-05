Todas as lojas do La Vie Funchal reabrem na próxima segunda-feira

O Centro Comercial La Vie, no Funchal, prepara-se para reabrir ao público as suas lojas na próxima segunda-feira, 4 de Maio, garantindo toda a segurança aos visitantes e colaboradores.

Depois de o Governo Regional ter decretado a abertura dos Centros Comerciais, todos os lojistas do La Vie foram contactados de forma a assegurar o “reforço do plano de medidas de contingência, segurança e higiene de todos os funcionários e de todos os visitantes que a partir de segunda-feira irão aumentar”, refere a administração do La Vie, recordando que este espaço “não esteve encerrado em nenhum dia e manteve sempre disponíveis as lojas que podiam ser asseguradas durante o período de emergência, com medidas de protecção adequadas a fluxos de pessoas que foram reduzidos”.

Neste momento, entra-se “num outro ciclo, de necessidade de reactivação da economia de forma consciente, de obrigação de protecção individual e de todos que nos rodeiam, assim como de gestão de expectativas adequadas quanto ao tempo que será necessário manter alterados hábitos anteriores”, salienta ainda fonte da administração do Shopping que terá, na próxima segunda-feira, uma orientação clara para a garantia de segurança dos seus visitantes e colaboradores, implementando “de forma rigorosa todas as medidas definidas pelo Governo Regional”.

Segurança apertada

A segurança no centro Comercial La Vie será garantida através do “acesso condicionado à utilização de máscara, num dos modelos disponíveis para o efeito, portas exclusivamente para entrada e para saída, circuitos definidos com sinaléctica especifica e controlo do número máximo de pessoas em cada momento dentro do centro comercial, assim como através da redução da capacidade do parque de estacionamento a 1/3”., refere nota da direcção do Shopping.

Os serviços de limpeza serão igualmente reforçados de modo a cumprirem-se todas as recomendações da DGS, sendo mantida vigilância sobre os critérios de distanciamento social recomendados.

Em paralelo a gestão La Vie implementará “rotinas de controlo adequadas para garantir o cumprimento de todas as regras, incluindo o reforço de cuidados de limpeza dentro das lojas, assim como todos os colaboradores do centro comercial e das lojas serão sujeitos a duas medições diárias de temperatura”.

Horário de funcionamento

No que diz respeito ao horário de funcionamento, o parque de estacionamento funcionará entre as 07h e as 23 horas, enquanto que o Centro Comercial estará aberto entre as 9h e as 22 horas.

Na restauração, como é conhecido, estará disponível, por agora, apenas o serviço takeaway, estando os cabeleireiros condicionados a marcação prévia.

A administração informa ainda que o compromisso do La Vie Funchal com as regras de gradual desconfinamento na Madeira, é “total” por forma a “contribuir para uma imagem exemplar da Região no panorama internacional que muito útil se revelará a seguir, para continuar a ser um destino privilegiado e premiado”.

A adaptação de hábitos e o distanciamento social são necessidades de protecção e a motivação passa por desconfinar de forma responsável e em segurança.

O La Vie assegura ainda que todas as equipas do centro comercial e lojistas estão “preparadas para o novo ciclo”, sendo importante “não regredir nos bons resultados alcançados” e mantendo o “empenho e envolvimento totais na garantia de segurança e funcionamento no ‘new’ normal”.