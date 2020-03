A partir de hoje, damos-lhe um espaço para tirar dúvidas sobre o coronavírus e as restantes implicações da pandemia na sua vida. Das 15 às 16h, emtodos os dias úteis, vamos tirar tudo a limpo no nosso Facebook, no post colocado em baixo, nesta página.

Hoje temos amável contributo e respostas em directo de:

- Alícia Freitas - Psicóloga Clínica e da Saúde

- Miguel Palma Costa - Professor

- João Pedro Vieira - Médico

- Pedro Milheiro Costa – Director hoteleiro

- Brício Araújo – Advogado