A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil emitiu um comunicado em que divulga qual o laboratório onde podem ser feitos os testes à Covid-19, em Lisboa, para as viagens aéreas entre o continente e a Madeira e o Porto Santo.

O Laboratório CEDOC - Centro de Estudos de Doenças Crónicas, da NOVA Medical School, no Campo dos Mártires da Pátria está disponível entre as 08h00 e as 10h00 para a realização dos testes, até 72 horas antes da viagem.