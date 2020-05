Terra voltou a ‘tremer’ na Madeira sem ninguém sentir

Ontem à tarde, pelas 18:06 ocorreu um sismo de magnitude 1.5 (demasiado fraco para ser sentido) ao largo da costa Norte da Madeira, a Nordeste de S. Vicente.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo teve epicentro muito próximo do local onde ocorreu o último sismo (1.0), registado na madrugada do passado dia 1 de Maio, desta feita tendo ocorrido a 20 quilómetro de profundidade.

Nos últimos 30 dias este é o terceiro sismo registado no Arquipélago da Madeira, com a particularidade de todos não terem sido sentidos pela população e terem ocorrido ao largo da costa Norte da Madeira.