Teresa Guilherme, Luís Filipe Borges e António Raminhos recordam encantos da Madeira, veja o vídeo

Fruto de uma campanha lançada por várias figuras públicas nacionais, com o intuito de colaborarem na comunicação de entidades e empresas em tempos de covid-19, Teresa Guilherme, Luís Filipe Borges e António Raminhos presenteiam a Madeira com um vídeo repleto de bom humor, feito para as plataformas digitais do ‘@Visitmadeira’.

Uma acção que vem reforçar a mensagem da campanha ‘Stay home now. Dream online. Visit us later!’, que foi lançada pela Associação de Promoção da Madeira, que apela ao ‘sonho online’.

Esta campanha convida a viajar pelo destino através de 20 experiências, que podem ser descobertas através das plataformas digitais, reforçando que a Madeira espera por todos, com o objectivo de manter o destino ‘top of mind’.