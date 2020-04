Terça-feira cinzenta na Madeira com nuvens e aguaceiros fracos

As nuvens teimam em marcar estes dias de confinamento social. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 28 de Abril, voltará a ser cinzenta, com muita nebulosidade na Madeira, e aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas, até ao final da tarde.

Vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte.

Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte, não ultrapassando os 15 km/h na região do Funchal.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC