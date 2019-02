Temperaturas descem na Madeira

As temperaturas do ar caíram a pique na Madeira. No Pico do Areeiro desceram a valores negativos (-0,6.C) e ao início desta manhã mantinha-se negativa (-3ºC). Já na Bica da Cana, rondou os zero graus (0,5.C).

Esta noite a mínima mais alta foi registada no Porto Santo (13,1C) e localidades como Santana, Monte (Funchal) e Quinta Grande (Câmara de Lobos) voltaram a registar temperaturas abaixo dos dois dígitos.

Em relação à precipitação, acabou por chover menos do que chegou a ser previsto. Durante a madrugada foi no Lugar de Baixo onde mais choveu (6,1 mm), seguido da Bica da Cana (5,9 mm), Observatório (5,8 mm) e Pico do Areeiro (5,5 mm).

No aeroporto o vento quase passou do 80 para o 8, já que ontem foi um vendaval e esta manhã quase não sopra. A rajada máxima ficou-se pelos 20 km/h e o vento médio rondou os 8,3 km/h.