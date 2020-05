Com a Ilha da Madeira em alerta amarelo por causa do tempo quente, o Funchal/Observatório registou esta tarde temperatura de nível laranja para a costa Sul ao atingir os 29,3 graus até às 16 horas. Curiosamente foi, até a última hora, o único registo com valor de aviso meteorológico nas duas dezenas de estações meteorológicas do IPMA na Madeira.