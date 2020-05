“Temos de evitar pandemia económica e social”

Após um contributo importante de cerca de cinco mil euros do Parlamento madeirense ao Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira, está manhã o presidente da Assembleia foi conhecer melhor o trabalho desenvolvido por esta instituição que há sete anos apoia milhares de pessoas na Região. José Manuel Rodrigues está ciente do impacto na vida dos madeirenses que a pandemia da COVID-19 está a ter em todos nós e, por isso, alertou para a necessidade de quem tem mais ajudar a quem mais precisa e precisará no futuro, por forma a combater a “pandemia económica e a pandemia social”.

O presidente da ALRAM fez este apelo sentido, garantindo que a ‘casa da Democracia’ tudo fará para que o impacto da “pandemia sanitária”, que está aparentemente controlada na Madeira e no Porto Santo, não resulte em muitas empresas a fechar, postos de trabalho perdidos, aumento do desemprego e perda de rendimentos da família sejam minimizados.

Também a presidente do Banco Alimentar, Fátima Aveiro, realçou que nesta primeira fase até têm recebido muito mais donativos do que era usual, muito por força dos excedentes que muitas empresas, nomeadamente hotéis e restaurantes, tiveram por estarem encerrados. Do mesmo modo aumentaram os pedidos de apoio directo ou indirecto de famílias. Alertou para um aumento de necessidades em famílias da classe média, que não estão habituadas a pedir ajuda alimentar, reforçando que as pessoas não devem ter vergonha de pedir.