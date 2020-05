Técnicos da NOS tentam resolver avaria que cortou internet e televisão em vários locais

Uma avaria, registada no final da manhã desta quinta-feira, na rede fibra tem condicionado os serviços de internet e televisão da NOS, em vários locais da Região.

De acordo com fonte da empresa, o problema está já a ser resolvido, estando, contudo, por apurar a causa deste ‘colapso’. Todos os esforços estão a ser desenvolvidos para repor a normalidade da situação com a maior brevidade possível.

A mesma fonte indicou que os pontos mais afectados foram a Ponta do Sol, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e algumas zonas de Câmara de Lobos. Em algumas freguesias do Funchal também têm sido reportados problemas.

Esta situação ganha outro relevo quando as escolas se mantêm fechadas e os alunos assistem às aulas da Telescola a partir de casa.