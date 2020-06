Taxistas “forcem o senhor Secretário da Economia a ser transparente”

No âmbito do debate potestativo que se realizará, por proposta do JPP, na próxima terça-feira, dia 16 de junho de 2020, sobre o transporte público de passageiros em veículos ligeiros, táxis e TVDEs, Élvio Sousa desafiou hoje os profissionais de táxi da Região para enviarem ao JPP um “conjunto de questões, com o objectivo de questionar o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto”.

“Da forma como esta proposta de decreto legislativo regional está concebida pelo Secretário Regional de Economia (“Adaptação à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico da actividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica”) a mesma não é transparente, e o senhor secretário está a esconder, deliberadamente, o número concreto de licenças para as TVDE”, referiu o deputado.

“Por isso, vimos pedir, encarecidamente, a todos os profissionais de táxi que forcem o senhor Secretário Regional da Economia a ser transparente, e a abrir o jogo à população, pois não aceitaremos que o contingente seja feito a posteriori pelo Governo sob a forma de portaria, e nas costas dos taxistas e dos deputados”.

“Numa altura em que o senhor secretário regional da economia surge descredibilizado, por te prometido linhas de apoio aos empresários do sector e aos hoteleiros, e ainda não ter concretizado, receamos que esta secretaria regional da economia seja infelizmente uma “agonia” para os empresários, e para o tecido empresarial da Região”.

“Também gostaríamos de dizer aos taxistas que a memória não é curta. Que o primeiro debate de urgência proposto pelo JPP foi chumbado pelo PSD e pelo CDS. Ficou esse registo, pois tanto o PSD como o CDS tentaram, mas sem conseguir, coartar a via do debate sobre este sector. Quem, quotidianamente, foge ao debate de ideias, anda a esconder algo dos taxistas”, concluiu o presidente do grupo parlamentar do JPP.