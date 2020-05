“TAP tem de servir a Madeira”, defende Paulo Cafôfo

O deputado Paulo Cafôfo fez a terceira intervenção das Jornadas Parlamentares que se realizaram, este sábado, 16 de Maio na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sob o tema ‘Recuperação Social e Económica - O Papel da Autonomia’.

O socialista defendeu que é preciso haver “solidariedade do Governo República”, mas também “a responsabilidade do Governo Regional”, referindo que “o modelo económico da Região revela vulnerabilidade e imperfeições”.

Paulo Cafôfo lembrou que a Região tem um modelo económico “marcado por uma maioria de micro e médias empresas muito dependentes do sector público ou do Turismo”, pelo que reforçou a “necessidade de apoiar as empresas, como forma de manter os postos de trabalho”. “Não basta a quantidade, os mesmos [apoios] têm que ser céleres”, vincou.

Por outro lado, alertou para a necessidade de “poupar” para fazer face às despesas correntes dos apoios dados. Neste sentido, elencou um conjunto de medidas, já apresentadas na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), que visam uma poupança acrescida por parte do Governo Regional no que concerne aos gastos da administração pública.

“A redução do Jackpot, a dissolução das sociedades de desenvolvimento, a poupança nas parcerias público ou privadas e a redução do número de assessores do governo Regional”, foram algumas das propostas do PS.

Para Cafôfo, “reinventar a Madeira” no pós-covid-19 passa por três grandes objectivos: “aumentar a nossa produção e diminuir a dependência do exterior”, nomeadamente através do sector primário; a “redução dos impostos” e a “retoma do Turismo”.

No que toca a este último ponto, destacou a necessidade de normalizar o funcionamento do aeroporto, bem como o papel da Transportadora Aérea Nacional (TAP). “A TAP tem de servir a Madeira”, afirmou.

“Estamos num momento em que uma oportunidade está a surgir. A TAP precisa de ser financiada pelo Estado e esta participação do Estado tem que ter contrapartidas. Tem que haver uma estratégia que vá além da continuidade territorial, ou seja, da mobilidade dos residentes da Região e que, ao mesmo tempo, possa servir o turismo. A TAP tem de ligar os países emissores de turismo para a Região, bem como as nossas comunidades de emigrantes”, explicou.

Na sua intervenção defendeu ainda “mais verbas para promoção do destino Madeira”, apostando sobretudo, no mercado nacional, bem como “a criação de um fundo regional para captação de novas rotas áreas”.

“Para tudo isto, é preciso determinação, coragem política”, rematou Paulo Cafôfo.

As Jornadas Parlamentares do PS-M contaram ainda com as intervenções de Miguel Brito, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Pereira, deputado na Assembleia República, e Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS em São Bento.